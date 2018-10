De meeste pretparken in ons land zijn weer helemaal in halloweensfeer. Ze pakken uit met griezelavonden, goochelshows en speciale acties. In Walibi zijn er in het totaal acht nocturnes, dan is het park open tot 22 uur. Ze schakelen meer dan 300 acteurs in die de bezoekers de stuipen op het lijf moeten jagen. Maar hoe is het om zo'n acteur te zijn? En hoe jaag je mensen echt schrik aan? Onze VTM NIEUWS-reporter werd omgetoverd tot een gemuteerde weerwolf en testte het uit.