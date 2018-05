Ontsnapte aap zet luchthaven op stelten

Een ontsnapte aap heeft de San Antonio-luchthaven in Texas twee uur lang op stelten gezet. Het dier brak los uit zijn kooi en moest gevangen worden door een legertje specialisten, gewapend met een verdovingsgeweer. De aap had het duidelijk erg naar zijn zin.

De resusaap werd gebruikt als proefdier aan de Brown-universiteit in Rhode Island. Na jaren dienst was hij onderweg naar zijn rustoord in San Antonio om te genieten van zijn oude dag. Maar na de landing van het vliegtuig ontsnapte het dier.

Op amateurbeelden is te zien hoe de aap rustig rondwandelt in de bagageafhandelingsruimte, hij lijkt de tijd van zijn leven te hebben. Het duurde maar liefst twee uur voor ze het dier konden vangen.

Hinder

Er raakte niemand gewond, ook de aap niet. Zijn avontuur zorgde voor hinder bij het bezorgen van de bagage, maar veroorzaakte geen vertragingen.