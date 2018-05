Onthoofd skelet gevonden in Pompeii

Onderzoekers hebben bij opgravingen in de verwoeste stad Pompeii, die in 79 na Christus onder as en stenen uit de vulkaan de Vesuvius werd bedolven, een onthoofd lichaam aangetroffen.

Het gaat om resten van een man die vermoedelijk zo’n 35 jaar oud was toen hij stierf. Archeologen vermoeden dat de man naar de uitbarsting keek toen hij werd geraakt door een stuk steen van driehonderd kilo. Daardoor verloor hij zijn hoofd. Een verwonding aan het been van de man zou het onmogelijk hebben gemaakt tijdig te vluchten voor het natuurgeweld. De leider van de opgraving bij de oude Romeinse stad, Massimo Osanna, noemde de vondst ‘dramatisch en uitzonderlijk’.

Wedstrijdpaard

Eerder deze maand werden bij opgravingen in de antieke stad een paardenstal en de overblijfselen van een renpaard gevonden. De afdruk die het dier achterliet doet vermoeden dat het om een volbloed ging dat voor wedrennen werd gebruikt en niet als lastdier. Het stallencomplex maakt deel uit van een villa aan de noordelijke kant van de stad. Bij de blootlegging van de woning kwamen ook keukengerei en een houten bed aan het licht. Grote delen van het gebied moeten echter nog worden uitgegraven.