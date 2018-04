Ons land is een 'gaap' rijker

In Booischot bij Heist-op-den-Berg is een gaapje geboren. Dat resultaat krijg je als een mannetjesgeit een ooi paren. Dat zo’n beestje levend wordt geboren, is zeer uitzonderlijk. Het omgekeerde resultaat – een kruising van een ram en een vrouwelijke geit – bestaat ook, dat heet dan een scheit.

De meeste gapen worden dood geboren, omdat schapen en geiten uiteenlopende chromosomen hebben. Dit keer lukte het dus wel, en dat gebeurt wereldwijd slechts een handvol keren per jaar.

De natuur kent nog een heleboel andere rare snuiters. VTM NIEUWS lijst er nog enkele op. Ken jij de volgende kruisingen?

Zezel: zebra en ezel

Lijger: leeuw en tijger

Kama: kameel en lama

Walfijn: walvis en dolfijn