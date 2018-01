Oma's boksen om fit te blijven

Boksen om fit te blijven, het is geen nieuw gegeven. Maar oma’s die elkaar in de ring bekampen: dat zie je niet elke week. Toch neemt een groep grootmoeders in Cosmo City, een voorstad van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, tweemaal per week de handschoen op.

Allen zijn ze tussen de 75 en 80 jaar oud en gebruiken ze het boksen om fit te blijven op hun gezegende leeftijd. De sport verlicht voor velen van hen ook de pijntjes en kwaaltjes die de ouderdom met zich meebrengt.

Verschillende oma’s vertelden aan persagentschap Reuters ook dat ze zich veel beter kunnen verdedigen, sinds ze begonnen boksen. En dat is geen overbodige luxe in Johannesburg, één van de gevaarlijkste steden in Zuid-Afrika.