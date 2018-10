Een vrachtwagenchauffeur in Zuid-Afrika had niet zijn leukste werkdag. Op een video die opdook op social media en massaal werd gedeeld is te zien hoe de chauffeur tijdens een manoeuvre zijn volledige lading bier verliest.

Het opschrift op de truck maakt het hele gebeuren nog net wat cynischer. ‘Regret Nothing’ ('Heb nergens spijt van') staat er te lezen, maar het valt af te wachten of de chauffeur daar ook zo over denkt.

Video: CitizenNews