Een hilarisch beeld uit Australië: een reporter wil de camera toespreken wanneer op de achtergrond een truck de opblaasboog van de eindmeet in de Tour Down Under omverrijdt. “Oh mijn God!”, is het enige dat de journaliste kan uitbrengen.

Gelukkig was er geen schade en kon de opblaasboog snel genoeg worden teruggezet. Iets later reed de vrouwelijke winnaar van de wielerwedstrijd over de meet… en onder de opblaasboog!