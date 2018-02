Nieuwe trend: mindful running

Er is een nieuwe trend voor mensen die graag lopen: mindful running. Dat is joggen zonder stress, dus zonder apps die zeggen hoe lang je nog moet of wat je hartslag is. Het is de bedoeling dat je op je gemak loopt en de hele tijd door je neus ademt. Dat brengt je tot rust en zo geef je er minder snel de brui aan.

Er zijn een aantal regels bij ‘mindful joggen.’ Je moet bijvoorbeeld altijd door je neus ademen. En je mag niet op je hielen lopen, wel op je middenvoet. Voor wie dan nog altijd niet tot rust gekomen is, is er het laatste redmiddel: de blinddoek.