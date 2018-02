Nieuwe hobby in VS: met bijlen gooien

In de Washington DC, in de Verenigde Staten, is een gloednieuwe ‘bijlgooiclub’ geopend. Het woord zegt het zelf: het is een club waar mensen met bijlen kunnen gooien. “Het is een geweldige manier om te ontstressen: met een scherp, zwaar voorwerp gooien”, lacht Lauren Hutchinson, de zogenoemde ‘bijlmeester’.

Zowel mannen als vrouwen trekken naar de ‘Bad Axe Throwing’-club in Washington, zegt Hutchinson. Er worden ook feestjes georganiseerd, “zoals echtscheidingsfeestjes. Wat echt geweldig is”, zegt ze lachend.