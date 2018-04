Neushoorn onder scanner? Layla is 1ste

Een neushoorn uit de zoo van het Amerikaanse Brookfield (Chicago) heeft een CT-scan ondergaan. Volgens de onderzoekers is Layla de eerste levende neushoorn die onder de scanner gaat.

Ze had een scan nodig omdat ze een verstopping had in haar neus. Daardoor kon ze moeilijk ademen. Dokters wilden bekijken wat er precies aan de hand was.

Maar Layla, die 1.050 kilogram weegt, is te groot om naar een dierenziekenhuis te brengen. Daarom werd een CT-scanner naar haar verblijf gebracht.

Veertig medewerkers waren nodig om Layla onder de scanner te krijgen. Het zeven jaar oude dier is de eerste levende neushoorn die een CT-scan ondergaat.