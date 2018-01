Nederlandse hond breekt door in de VS

Het Nederlandse kooikerhondje is officieel erkend in de Verenigde Staten. Het eeuwenoude hondenras kan vanaf nu makkelijker uitgewisseld worden tussen kwekers.

Dat de bruin-witte Spaniël nu in het Amerikaanse hondenregister staat, is erg belangrijk. Dat zegt Kerstin Ueckert. de voorzitster van de Nederlandse rasvereniging. “Dankzij de erkenning kunnen hondjes die in Nederland, België en de rest van Europa gefokt worden, ook uitwisseling hebben met hondjes die in Amerika gefokt worden. Want het betekent dat de stambomen onderling erkend worden”, zegt ze.

Kweekprogramma

Met steun van de Nederlandse is een kweekprogramma opgezet, want er gaat nu een grote markt open. “Er zijn heel veel potentiële kopers. En als je de mogelijkheid hebt om uit te wisselen en reutjes ernaar toe te brengen, en ook misschien op een later tijdstip hondjes uit Amerika terug te krijgen, dan is alles makkelijker en kan je inteelt voorkomen”, legt de voorzitster uit.

Voor veel Amerikanen is de kooikerhond nog onbekend, maar in Nederland loopt hij al rond sinds de veertiende eeuw. Schilders als Jan Steen tekenden bijvoorbeeld kooikerhondjes en ook Willem Van Oranje zou er eentje gehad hebben.

Wilde eenden

Eigenlijk werden ze gebruikt voor een hele oude methode om eenden te vangen. Vandaar ook zijn naam: de hond moest wilde eenden in een kooi drijven.