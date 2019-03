Na BK nu ook EK 'meeuwenschreeuwen'

Dertien heren en zes dames hebben gisteren in café De Verloren Gernoare in De Panne meegedongen naar de titel van Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Allen probeerden ze de roep van de zeevogel zo goed mogelijk na te bootsen. Reggy Laatsch (31) uit Nederland en Bregje Iding (21) uit Hasselt wonnen. Maar er was ook talent uit de kustregio.

Vorig jaar organiseerde Koksijdenaar Claude Willaert een Belgisch kampioenschap meeuwen schreeuwen in De Gerockten Haerinck in De Panne. Er waren toen 31 deelneme

Zondag mikte hij met het EK hoger. “We hadden een groter café, dus mocht iedereen uit Europa meedoen”, lacht Claude. “Er kwamen drie mensen speciaal uit Nederland en één iemand uit Moeskroen. Het niveau lag bijzonder hoog.

Onze jury lette zowel op het geluid als op de inleving. Met mijn evenement wil ik de meeuw eens in een positief daglicht zetten.”

