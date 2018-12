De duurste kerstboom van Europa? Die staat in München. Het is geen klassieke dennenboom, maar een boom die bestaat uit maar liefst 2.018 gouden munten. Goed voor 2,3 miljoen euro, aldus de ontwerpers van Pro Aurum, een Duitse verkoper van edelmetalen. Met de ster, die bovenaan de boom prijkt, gaat het om 63 kilogram puur goud. Wie de gouden boom zelf eens wil bewonderen kan dat nog tot 15 december in het goudhuis van München.