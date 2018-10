Miss Paraguay viel gisteren flauw toen ze in Myanmar te horen kreeg dat ze de nieuwe Miss Grand International is. De vrouw stond samen met de first runner-up, Miss India, op het podium toen ze flauwviel. Haar medekandidate probeerde haar nog te helpen, maar kon niet voorkomen dat de kersverse miss toch viel. Uiteindelijk kwam ze terug bij bewustzijn en kon ze haar kroontje in ontvangst nemen.