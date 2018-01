Meteoor scheert over Michigan

In de Amerikaanse staat Michigan was afgelopen nacht een lichtflits te zien aan de hemel. Volgens sterrenkundigen gaat het wellicht om een meteoor, en niet over bliksem of een donderslag.

De meteoor was rond 20 uur lokale tijd te zien in onder meer Michigan maar ook in Ohio en het Canadese Ontario. De nationale weerdienst in de Verenigde Staten bevestigde dat het om een meteorologische gebeurtenis ging, en dat het wellicht om een meteoor ging.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx