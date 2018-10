Op een receptie in de Australische stad Melbourne heeft Meghan Markle de slappe lach gekregen toen ze een klein Formule 1-wagentje lanceerde op een racebaan. De luide knal deed Meghan schrikken, waardoor ze in de lach schoot. Harry en Meghan zijn momenteel op bezoek in Australië, waar ze volgende week ook de Invictus Games zullen bijwonen.