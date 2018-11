Afgelopen zondag was voor de Amerikaanse Kaitlyn Curran ongetwijfeld een hoogdag. Ze liep in New York niet alleen voor het eerst een marathon, onderweg kreeg ze de verrassing van haar leven. Na 25 kilometer werd ze plots gestopt door haar vriend, die haar prompt ten huwelijk vroeg. De vrouw zei “ja”, maar moest toen snel verder lopen. En dat deed ze, maar wel met een verlovingsring rond haar vinger.