Een trucker heeft in Laiwu, een stad in China, rondgereden met een brandende truck. Wanneer de chauffeur merkte dat zijn truck in brand stond, zette hij zich aan de kant en begon hij onmiddellijk te blussen. Maar het vuur was te fel en daarom had hij de hulp van de brandweer nodig. Zij konden de brand onder controle krijgen in twintig minuten.