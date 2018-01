Man redt hertje dat vastzit in ijs

Niet enkel mensen zien af van de vrieskou in de Verenigde Staten maar ook dieren hebben het moeilijk. Dit jong hertje kwam vast te zitten in een vijver in Cabot, Arkansas. Dankzij de hulp van de 19-jarige Garrett loopt het dier intussen weer rond in de bossen.

De bejaarde Donna Fletcher liep rond in het bos toen ze het hertje hoorde dat vastzat in het ijs. Ze belde meteen haar kleinzoon Garrett om het dier te helpen. Hij trok zijn waadbroek aan en stapte de rivier in.

Het hertje sputterde eerst wat tegen maar liet zich daarna gewillig naar de kant dragen. Volledig onderkoeld bleef het zelfs even bij de familie om op te warmen. Donna en haar kleinzonen maakten een beschutting waar het dier wat kon bekomen. De volgende ochtend was het hertje vertrokken.