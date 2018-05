Man na 31 jaar herenigd met ouders

Een man die 31 jaar lang vermist was, is herenigd met zijn ouders. Li Junjun verloor in 1987 zijn ouders in een treinstation in het zuidwesten van China. Hij werd opgevoed door pleegouders, maar zijn biologische ouders zijn hem nooit uit het oog verloren. Al die tijd bleven ze zoeken.

In 2011 gaven Li’s biologische ouders een DNA-staal af bij de politie. Een paar later deed de ‘verloren zoon’ toevallig hetzelfde. Er werd onmiddellijk een match gevonden.

10 kilometer

Al die tijd leefden ze op amper tien kilometer van elkaar. Li Junjun is dolgelukkig, net als zijn ouders. Ze hadden nooit gedacht elkaar terug te zien.