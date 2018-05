Man koopt snoep en krijgt geweer tegen hoofd

Een man die een rolletje pepermunt afrekende aan de kassa van een tankstation in Californië, heeft dat op vrijdagavond 16 maart bijna met de dood moeten bekopen.

De politie onderzoekt de bewakingscamerabeelden van het pompstation in de stad Buena Park. De agent was op het moment van de feiten niet aan het werk.

Pepermuntjes

Op de beelden is te zien hoe Jose Arreola (49) een rolletje Mentosmuntjes op de toonbank legt en een biljet van twintig dollar (16 euro) aan de kassier overhandigt. Terwijl die het wisselgeld verzamelt, roept de man achter Arreola dat hij een politieagent is. Hij trekt zijn vuurwapen en richt het op de verbaasde klant.

De agent beveelt Arreola de pepermuntjes opnieuw op de toonbank te leggen. Hij houdt de man acht seconden lang onder schot en gebiedt hem de winkel te verlaten. De agent die verbonden is aan het politiekorps Buena Park vraagt dan pas aan de kassier of de klant wel heeft betaald. De winkelier antwoordt twee keer bevestigend, waarop de agent er zich van af maakt met een kort “mijn excuses, mijnheer.” Arreola pakt daarop de Mentosmuntjes en het wisselgeld en wandelt weg. De agent probeert achteraf zijn geblunder toe te dekken. “Je weet wie ik ben, toch?”, vraagt hij nog aan de winkelier.

Trauma

Arreola spreekt van een traumatische ervaring. Hij krijgt het incident zeven weken later maar niet uit zijn hoofd, liet hij optekenen in de plaatselijke Orange County Register. Hij vraagt een schadevergoeding en heeft een advocaat onder de arm genomen.

Commissaris Corey Sianez verklaart dat de bewakingsbeelden grondig worden onderzocht. Volgens de politiechef is het niet duidelijk of de agent zijn vuurwapen wel de hele tijd op Arreola richt. “Indien de agent de procedures heeft overtreden, zal hij ter verantwoording worden geroepen.” Het is niet duidelijk of de agent op dit moment nog in functie is.