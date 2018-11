Man gebeten nadat hij in vijver vol krokodillen springt

In de Amerikaanse staat Florida is een man in een vijver vol krokodillen gesprongen. Hij werd gebeten toen hij uit het water probeerde te geraken. Op de beelden is te zien hoe de man eerst het dak van een huisje beklimt en dan het water in springt. Verrassend genoeg hield hij enkel snijwonden aan het voorval over.

De politie identificeerde de man na afloop als Brandon Hatfield, die vervolgd wordt voor diefstal en andere criminele feiten. Nadat hij het ziekenhuis mag verlaten, zal hij gearresteerd worden.