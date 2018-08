Een Chinese make-up artiest transformeert zichzelf zonder moeite tot een schilderij of bekend persoon. Zo was ze al te zien als de Mona Lisa, het meisje met de parel (vanop het gelijknamige schilderij van Johannes Vermeer) en zelfs de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo. Het enige wat de vrouw nodig heeft is een paar borstels en make-up uiteraard.