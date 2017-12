De vrieskou in de Verenigde Staten zorgt voor prachtige taferelen. Een rivier in Grand Haven (Michigan) is volledig bedekt met een wonderlijke laag ijs, zogenaamd ‘pannenkoekenijs’.

Het gaat om een uitzonderlijk natuurfenomeen waarbij ronde stukken ijs ontstaan tot 30 meter breed. De stukken ijs kunnen tot wel 10 centimeter dik zijn. Het ziet er in ieder geval prachtig uit.