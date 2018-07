Maak kennis met ‘Obelgix’

Op gewone dagen is Nicolas Dardenne bedrijfsleider, maar op matchdagen van onze Rode Duivels verandert hij in stripheld Obelix. Of liever: Obelgix. Met een dikke buik en volledig in onze Belgische driekleur ging hij al kijken naar twee matchen in Rusland. Ook voor de match tegen Brazilië zal hij erbij zijn.

Dat elke trip naar Rusland hem meer dan 800 euro kost, trekt Nicolas zich niet aan. Hij doet het uit vaderlandsliefde. “Of de supporters nu Nederlandstalig of Franstalig zijn, dat maakt niet uit”, zegt hij. “We zijn Belgen en supporteren voor de Rode Duivels.”