Lever? Nieren? Onze reporter eet organen

Belgen kopen steeds minder orgaanvlees. Volgens een onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing kochten we vorig jaar nog 140 gram orgaanvlees per persoon. Enkele restaurants in ons land proberen de traditie in ere te houden. Zij stellen wel vast dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het orgaanvlees en het toch willen proeven. En dat is nu net wat wij ook gedaan hebben.

Slechts 0,8 procent van al het vlees dat vorig jaar gekocht werd voor thuisgebruik was orgaanvlees. Dat is sowieso een heel klein aandeel, maar het is ook een daling met 70 gram in vergelijking met vijf jaar geleden. Orgaanvlees wordt dus steeds minder populair en daar willen restaurateurs iets aan doen.

In restaurant Viva M’Boma in Brussel, een restaurant gekend om zijn typisch Belgische gerechten, staan een vijftiental gerechten met organen of ingewanden op het menu. “De mensen die nogal weigerachtig staan tegenover orgaanvlees hebben vroeger een negatieve ervaring gehad”, zegt de chef Olivier Vanklemput, “anderen zijn dan weer benieuwd en zien het als een persoonlijke uitdaging. We merken echt wel dat er interesse is voor ingewanden. Dat gaat altijd in golven, maar toch blijven ze op de menukaart staan.”

“Sommige ingewanden hebben inderdaad een sterke smaak, maar veel mensen zijn weigerachtig omdat ze het verbinden met menselijke ingewanden en aan hun functie in het lichaam”, zegt Vanklemput.

Enkele recepten met orgaanvlees zijn typisch Belgisch, maar in heel wat restaurants dreigen ze van de kaart te vallen. Vooral bij jongeren, zegt Vanklemput, is orgaanvlees niet bekend.

De gerechten

Daarom zijn we de gerechten gaan proeven. “Eigenlijk is er helemaal niets dat ik niet lust, dus ik ben benieuwd”, zegt VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt. Hij begint met kalfshersenen, zowel warm gebakken in veel boter, als koud met een tartaarsaus. “Dit valt op zich wel mee. De warme hersenen zijn krokant van buiten en zacht vanbinnen. De smaak is niet sterk. De koude hersenen zijn wel iets te papperig, maar met de tartaarsaus valt het mee”, zegt Stijn. “Je ziet natuurlijk wel dat je hersenen aan het eten bent en dat is raar.”

Als tweede gerecht volgt uier. De uier is urenlang gekookt en daarna heel fijn gesneden. “Het smaakt een beetje naar carpaccio, maar dan iets droger”, zegt Stijn. “Er zit wel niet zo veel smaak in, maar op een stukje brood zou dit wel lekker zijn.”

Daarna volgt lamstong. De vorm laat alleszins niets aan de verbeelding over. “Twee tongen kijken me recht aan vanuit het bord. Van de geur word ik wel al wat draaierig." De smaak van de tongen is dan ook erg sterk en ze zijn aan de taaie kant. “Ik zou dit enkel aanraden aan echte fans van lamsvlees.”

Daarna krijgt onze reporter een bord met verschillende vleessoorten. Hij begint met een kalfswangetje. “Dit is echt lekker, het lijkt wel een beetje op stoofvlees ook al is dit van een varken en niet van een rund."

De ontnuchtering volgt snel met de kalfsnieren. “De smaak is heel sterk, maar vooral de nasmaak is erg aanwezig. Dit vind ik echt niet lekker. Je kan de smaak ook met niets vergelijken. Het vlees is dan nog eens taai en zeker nu het zo saignant gebakken is”, zegt onze reporter.

Afsluiten doet hij met ‘brouwersdarmen’. Rundsdarmen gekookt in bier dus. Stijn moet zijn best doen om het door te slikken. Het is erg taai en je smaakt ook echt de vezels.