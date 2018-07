Langste vingernagel ter wereld geknipt

De langste vingernagel ter wereld is afgesneden: de 82-jarige Indiër Shridhar Chillal bood zijn 5 vingernagels, die 66 jaar lang aan zijn linkerhand groeiden tot bijna 200 centimeter, aan in een curiositeitenmuseum op het New Yorkse Times Square. Ze staan er nu in een vitrine. "Ik heb 66 jaar lang voor mijn vingernagels geleefd", zei Chillal met vertaalhulp van zijn kleindochter. "Nu ben ik zeer blij dat iedereen ze kan zien."

De vingernagel werd een paar dagen eerder in een medische instelling afgesneden. Chillal zei dat hij oud geworden is en dat het leven met lange nagels te omslachtig is geworden. Het afsnijden van de nagels was voor hem een bevrijding, maar toch mist hij ze ook.

Guinness Book

De Indiër liet de nagels van zijn linkerhand sinds 1952 niet meer afsnijden en staat sinds 2014 in het Guinness Book of Records. Eenmaal per week maakte hij zijn nagels schoon. Om te slapen, gebruikte hij een speciaal kussen.

Om zich aan te kleden, had hij speciale ritssluitingen aan de linkerarm. Chillal is getrouwd, heeft meerdere kinderen en heeft jarenlang (met zijn rechterhand) als fotograaf gewerkt. De linkerhand is door het decennialange gewicht van de vingernagels intussen vervormd.

Leraar

De aanleiding van Chillals beslissing om zijn vingernagels te laten groeien, was een voorval op de speelplaats op school. Chillal en zijn vrienden waren aan het ravotten, liepen tegen een leraar en braken de lange nagels van zijn kleine vingers af. De leraar maakte zich boos.

"Ik weet niet of deze leraar nog leeft. Maar als dat zo is, dan wil ik hem graag zeggen dat ik, waarvoor hij mij destijds een uitbrander gaf, ter harte heb genomen. Ik maakte er een uitdaging van - en was succesvol."