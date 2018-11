Landen pakt uit met kleine kerstboom

Er is op sociale media de voorbije dagen heel wat te doen rond de kerstboom die op het Stationsplein in de gemeente Landen is neergepoot. Die blijkt wat kleiner dan gepland uitgevallen te zijn. “Aanvankelijk was er een grote kerstboom voorzien, ons aangeboden door particulieren, maar jammer genoeg bleek na transport en opbouw dat de boom ferm beschadigd was”, vertelt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld).

“Daarom werd voorgesteld om deze te vervangen door een iets kleiner exemplaar, dat ons ook geschonken is. Nu blijkt deze inderdaad wat kleiner dan gedacht te zijn. Toegegeven, dit jaar zullen vooral de mensen en de ambiance het gestalte van de kerstboom moeten compenseren maar dat zal wel geen probleem zijn.”

Naast de negatieve commentaren op de boom op sociale media, zijn er toch ook Landenaren die er een positieve draai aan geven. Zo werden er door enkele mensen al kerstballen in gehangen en werd de oproep gelanceerd om dit voorbeeld te volgen.