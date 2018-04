In Bacau in Roemenië hebben meer dan tweehonderd kinderen kunstwerken met flessendopjes gemaakt. Daarmee deden ze niet enkel het milieu een plezier, maar ook een leukemiepatiëntje.

Alexandra is dertien en heeft leukemie. Voor een dure operatie moet ze naar China. Daarom werden er dopjes bijeengegaard om geld in te zamelen.

Er is meer dan zeventig ton dopjes nodig, die later gerecycleerd zullen worden. De helft daarvan is al verzameld.