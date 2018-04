'Krot' verkocht voor miljoen dollar

Een huis in de Amerikaanse staat Californië is verkocht voor 1.230.000 dollar, een klein miljoen euro. Opmerkelijk, want het huis is in erbarmelijke staat. Toch is het niet de eerste keer dat er in de buurt zo’n ‘duur krot’ verkocht wordt.

De koper betaalde het huis cash. Hij is van plan om het huis volledig af te breken en er een “groene familiewoning” van te maken.

Niet uitzonderlijk

Het is niet uitzonderlijk dat er in de buurt een onbewoonbaar huis voor zo veel geld verkocht wordt. Er staat nog een ‘krot’ te koop voor 800.000 dollar, en de makelaar verwacht dat het snel van de markt zal zijn.