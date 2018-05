Alsof koorddansen nog niet moeilijk genoeg is, nemen deze vrouwen er een extra uitdaging bij. Ze balanceren over een lengte van 55 meter op hakken van 5 centimeter. De Franse winnares, Mimi Guesdon, klaarde de klus in 9 minuten 24 seconden. De wedstrijd maakt onderdeel uit van een groot Chinees evenement rond koorddansen.