In Ieper vindt dit weekend voor de vijftiende keer het straattheaterfestival plaats. Het is elk jaar een hoogtepunt voor de stad en dit jaar is het dat ook letterlijk. Naast de tachtig artiesten die hun act opvoeren met hun voeten op de grond, zijn er dit jaar ook koorddansers die op zestig meter hoogte tussen de kathedraal en het belfort lopen. Een afstand van negentig meter en meteen ook een nationaal koorddansersrecord.