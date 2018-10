De Marokkaanse koorddanser Mustafa Danguir heeft gestunt op 53 meter hoogte. De man stak in de Chileense hoofdstad Santiago tussen twee gebouwen over op een koord. De koord was 65 meter lang en hing op iets meer dan vijftig meter hoogte. De artiest haalde de stunt uit om het circus waar hij deel van uitmaakt te promoten. Danguir is bekend voor zijn stunts en shows in Las Vegas.