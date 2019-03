Koning Filip slaat plank doormidden in Zuid-Korea

Koning Filip is officieel meester in de taekwondo. Tijdens zijn staatsbezoek aan Zuid-Korea kreeg hij de 8ste dan toegewezen, de hoogste eer voor iemand van zijn leeftijd. Zoals het een meester betaamt toonde Filip zijn vechtkunsten en sloeg een houten plank doormidden.

De koning komt met deze onderscheiding in een illuster rijtje terecht, al kan het nog altijd beter. Onder meer de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse ex-president Barack Obama zijn grootmeester in de taekwondo, nog één stap hoger dan Filip.

Toch is de opvolging verzekerd, want Filips oudste zoon Gabriël (15) doet aan taekwondo en wie weet slaagt hij er later wel in om de titel van 'grootmeester' te bemachtigen.