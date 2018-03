Koala kruipt uit buidel moeder

Het Mechelse dierenpark Planckendael heeft er sinds kort een piepkleine attractie bij. De aandachtige bezoeker kan op de rug van vrouwtjeskoala Alinga een baby spotten. Het jong werd al in september geboren, maar koala's zijn buideldieren. Hun baby's komen naakt, doof en blind ter wereld en worden tijdens de eerste maanden gezoogd in de buidel van de moeder tot ze voldoende volgroeid zijn om naar buiten te komen.

Alinga woont sinds 2016 in Planckendael en kreeg vorig jaar het gezelschap van mannetje Maka. Koala's leven solitair, wat er in Planckendael op neerkomt dat ze elk over hun eigen boom beschikken, maar komen in de paartijd 's nachts samen. Planckendael neemt deel aan het internationale kweekprogramma van de soort, die bedreigd is in zijn thuisland Australië door het verdwijnen van eucalyptusbossen - hun voedselbron - en andere menselijke factoren zoals aanrijdingen of aanvallen door huisdieren.