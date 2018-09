De politie van Denver (VS) is op zoek naar mogelijk de meest klunzige overvaller ooit. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man binnenwandelt in een winkel voor e-sigaretten, zijn namaakgeweer bovenhaalt… en het uit zijn handen laat vallen over de toonbank. Tot overmaat van ramp zakt zijn broek af tijdens het wegvluchten.

Hoewel de overval duidelijk mislukte, belooft de politie een beloning tot 2.000 dollar voor wie de man kan helpen identificeren.