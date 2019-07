Kleinste journaliste interviewt grootste dj

Op Tomorrowland was het gisteravond uitkijken naar DJ Diesel, de grootste dj ter wereld. En dat mag u letterlijk nemen, want de Amerikaan is 2m16 lang en weegt 147 kilo. Als Aagje Vanthomme, die zichzelf de kleinste journaliste van VTM NIEUWS noemt, hem interviewt, levert dat prachtige beelden op.

DJ Diesel kennen we natuurlijk als basketballegende Shaquille O'Neill, die aan een nieuwe carrière begonnen is als dj.

Vorig weekend speelde hij al een set op de mainstage van Tomorrowland, gisteravond deed hij dat nog eens over op zijn eigen podium.