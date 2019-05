Kitten herstelt na verminking met gehard sproeischuim

In het Amerikaanse Oregon herstelt een kitten nadat ze toegetakeld werd met gehard sproeischuim. Een schoonmaker vond de kat in een vuilnisbak, volledig bewerkt met gehard schuim. De viervoeter kon niet meer bewegen, maar slaagde er toch in te miauwen.

De man haalde een deel van het schuim weg met scheermesjes en bracht het dier naar de dierenarts die de kat volledig verloste van het schuim. De poes herstelt goed en zal er niets aan over houden. Wanneer ze volledig hersteld is, mag ze terug naar haar eigenaars die niet verdacht zijn. De politie onderzoekt de zaak.