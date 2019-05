Het pretpark Canada’s Wonderland in Vaughan opent de hoogste, snelste en langst duikachtbaan ter wereld. De Yukon Striker takelt wagentjes 68 meter hoog, waarna ze 75 meter loodrecht naar beneden in een tunnel duiken. Ze halen daarbij een snelheid van 130 kilometer per uur. Daarna volgen maar liefst vier loopings op het razendsnelle traject, dat in totaal 1.105 meter lang is. 3 minuten en 25 seconden na je vertrek zit je ritje er weer op.