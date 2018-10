Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, heeft zich in de kijker getennist. Zij en haar man bezochten een centrum waar jongeren die uit de boot dreigen te vallen, worden opgeleid tot sportcoach. En Kate kon de verleiding niet weerstaan om ook even de tenniscourt op te gaan, ook al was dat in laarsjes met hakken.

Prins William beperkte zich tot het gooien van een oefenspeer. Ieder zijn talent, moet hij gedacht hebben.