Kano loopt vast op reuzenalligator

Een Amerikaan is in Florida met een doorzichtige kano vastgelopen op een alligator. Hij filmde het incident en plaatste de beelden op Instagram. Het schrikwekkende incident werd al snel opgepikt door Amerikaanse media, onder wie CNN.

De man deelde de video met het onderschrift ‘het moment waarop je beseft dat je kano is vastgelopen op de rug van een alligator’. Het ging om een alligator van bijna vier meter lang. Het dier sleurde de kano even mee en ging later opnieuw onder water en verdween. De man kwam er gelukkig met de schrik vanaf.