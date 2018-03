Kalkoenen zorgen voor overlast in New Jersey

In New Jersey, in Amerika, zorgen wilde kalkoenen al maanden voor overlast. Ze lopen er in de tuinen van bewoners of op straat tussen het verkeer.

Volgens een van de bewoners zijn de dieren agressief en vallen ze mensen aan. Vooral gezinnen met huisdieren of jonge kinderen moeten opletten.

Volgens een andere bewoner zorgen de kalkoenen ook voor verkeersagressie, want auto’s achter je begrijpen niet waarom je stopt of vertraagt.

Wie de kalkoenen tegenkomt op straat krijgt de raad om rustig te blijven en niet te rennen.