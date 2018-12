Bewoners van Kazachyi Luga, een klein dorpje aan de Russische Irkut rivier hebben hun eigen manier uitgevonden om het water over te steken wanneer het in de winter in ijs verandert: ze bouwden een geïmproviseerde kabelbaan op zo’n tien meter boven de grond. Zo’n 225 gezinnen, ook kinderen en ouderen, maken er regelmatig gebruik van.