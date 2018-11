In Ontario, in Canada zijn juweliers enkele inbrekers te lijf gegaan met een zwaard. De inbrekers sloegen eerst het raam stuk om vervolgens naar binnen te klimmen. Nog voor een van hen goed en wel binnen was, zwaaide een van de werknemers al met een mes. De inbreker kruipt weer naar buiten, maar daagt enkele seconden later opnieuw op met een pistool. Uiteindelijk beseffen de inbrekers dat ze geen kans maken en vluchten ze. De werknemers van de juwelier raakten niet gewond bij de inbraakpoging.