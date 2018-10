Juncker imiteert dansende May

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kon vandaag in Brussel rekenen op luid gelach door bij een toespraak een dansende Theresa May te imiteren. Juncker lachte breeduit toen hij op een muziekje de kenmerkende handbewegingen van May nabootste.

De Britse premier Theresa May kwam vorige week swingend het podium in Birmingham op voordat ze haar Conservatieve partijgenoten toesprak. De beelden van een swingende, wat houterig bewegende May op de klanken van Dancing Queen van de popgroep Abba gingen de hele wereld over. De premier wist met haar speech en optreden in Birmingham een regeringscrisis vanwege de brexitperikelen vooralsnog te voorkomen.

Op de vraag van een journalist of Juncker de spot dreef met May, antwoordde Junckers woordvoerder dat diens optreden niet gericht was tegen iemand, maar “een improvisatie op het moment dat de muziek bleef spelen voor hij zijn toespraak kon beginnen”. Juncker heeft in het openbaar herhaaldelijk veel respect getoond voor May, aldus de zegsman.

