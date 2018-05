Jongetje plast tijdens aanzoek

Deze video van een huwelijksaanzoek gaat de wereld rond. Het is niet het verliefde koppel, maar wel hun zoontje steelt de show. Net op het moment suprême, doet hij iets waardoor hij met alle aandacht gaat lopen.

Kevin Przytula wilde zijn vriendin Allyssa verrassen met een aanzoek aan de fontein in Bay City, in Michigan. Ook hun 3-jarige zoon Owen was erbij, net als een vriendin die was opgetrommeld om alles te filmen, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender CBS.

Gegiechel

Net toen zijn vader op één knie zakte, moest zoontje Owen blijkbaar hoognodig plassen. Ondertussen vraagt Kevin aan Allyssa of ze met hem wil trouwen. “Ja”, antwoordt ze. Maar ze hebben nog steeds niet in de gaten dat hun zoontje achter hen de show aan het stelen is. Aan het gegiechel te horen, had de vriendin die het filmpje maakte dat wel al gezien.