Jongen met beperking vindt lotgenoot in pup

De Amerikaanse Jason (4) had zich geen mooier kerstcadeau kunnen inbeelden. Hij werd geboren met hersenverlamming en kan daardoor niet stappen en maar moeilijk spreken. Nu heeft hij een bijzonder speelkameraadje gekregen: een puppy die ook niet kan stappen.

Het was de grootmoeder van Jason die de puppy Luca ontdekte. Zodra ze hem voorstelde aan Jason waren de twee onafscheidelijk, vertelt ze. “We leven al een heel apart leven omwille van Jason en nu passen we dat leven nog een klein beetje aan zodat ook Luca meetelt.”

Zo kan Luca een oud looprekje van Jason gebruiken. Dat is voor de jongen te klein geworden, maar voor Luca is het ideaal.