De Franse Tom Goron (12) is helemaal in z’n eentje de Noordzee overgezeild. Hij deed dat in minder dan 15 uur en breekt zo een record.

Goron zeilde 96,56 kilometer in amper 14 uur en 20 minuten. Hij startte zijn reis vanop Isle of Wight en zeilde tot in het Noord-Franse Cherbourg. Zijn vader volgde hem op de voet met een grotere boot.