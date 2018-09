In het Jan Palfijn-ziekenhuis in Merksem zijn vanmiddag Johanna Huybrechts en Louis Van Laenen getrouwd. Zij is 94, hij 78 jaar jong. Ze kennen elkaar van in hun jeugd en zijn al bijna dertig jaar samen. Twee jaar geleden vroeg Louis haar al ten huwelijk, toen weigerde Johanna nog. Nu ze in het ziekenhuis ligt, wilde ze toch nog trouwen.