Egypte mag dan wel uitgeschakeld op het WK in Rusland, de voetbalgekte is er duidelijk nog niet gaan liggen. Een plaatselijke uitbater van een shishabar heeft er dan ook niets beters op gevonden dan zijn klanten een waterpijp aan te bieden in de vorm van de WK-trofee. Weliswaar niet de echte, maar de gelijkenis is treffend.